1. januar venter kæmpe ekstraregning til disse danskere: Så meget dyrere bliver det

Blikkenslager tog et job hos 91-årig kræftsyg kvinde: Så gør han noget, som får tårerne til at trille

Alenemor har sparet 28.900 kroner på trekvart år: Sådan sparer endnu flere danskere nu tusindvis af kronerInden længe står vintersæsonen for døren: Med disse 5 tips sparer du mange penge med et snuptag

Denne stigning i renten medfører uundgåeligt en stigning i de månedlige ydelser for F3 og F5-låntagerne. For et lån på 1 mio. kr. kan boligejere forvente en stigning på omkring 800 kr. efter skat. "Ydelsesstigningen vil naturligvis være lidt mindre for F1-låntagere, men for alle låntagere vil der være mindre råderum i husholdningsbudgettet, når de nye rentesatser træder i kraft den 1. januar," bemærker Coric. headtopics.com

Ifølge Coric er risikoen for økonomisk nedtur indtil videre begrænset, når man ser på Realkredit Danmarks udlånsportefølje. Dette tegner et mere positivt billede for boligejernes økonomiske stabilitet, når de betydelige rentestigninger træder i kraft på de kommende auktioner over FlexLån.

Læs mere:

DagensDk »

To 18-årige mænd skal i fængsel for at narre 400.000 kroner fra ældre borgere | NyhederTo mænd fra Esbjerg og Haderslev kommuner er blevet dømt for bedrageri for mere end 400.000 kroner mod 13 ældre borgere. Læs mere ⮕

Fra floden til havetLeder. Terrorangrebet har ikke ført til den mindste selvransagelse eller selvkritik blandt vestlige palæstinensere eller på venstrefløjen. Begge steder lukker man sig om sig selv og mobiliserer med stadig mere aggressive absolutter. Læs mere ⮕

LIVE: Madonna er i Danmark - Følg koncerten fra Royal Arena herLIVE: Madonna er i Danmark - Følg koncerten fra Royal Arena her Læs mere ⮕

Fra traktor-Troels til formandskandidat: Her er fire nedslag i Troels Lund Poulsens politiske livTroels Lund Poulsen er på 31 år gået fra at være ungdomspolitiker til spidskandidat til formandsposten. Læs mere ⮕

Sådan kan han skride fra Mette: Troels' kattelemLæs mere her Læs mere ⮕

Resultater fra Mattel boostet af global Barbie-succesMattels administrerende direktør kobler selskabets resultater for tredje kvartal sammen med filmsucces. Læs mere ⮕