Update vom 21. November: Der Zwischenfall am Gymnasium in Schloß Holte-Stukenbrock ist offenbar glimpflich verlaufen: 16 Gymnasiasten konnten das Krankenhaus am Montag wieder verlassen. „Wir haben noch nicht von allen Eltern eine Rückmeldung, aber die Schülerinnen und Schüler sind wohlauf“, sagte Schulleiter Michael Kößmeier am Dienstag. Den Vorfall selbst bezeichnet er als Fehlverhalten eines einzelnen Schülers. Wie damit schulintern umzugehen sei, sei noch zu klären.

Deosprays an der Schule zu verbieten, sei aber keine geeignete Lösung, meint Kößmeier. Wie der Schulleiter weiter berichtet, sei am Tag nach dem Vorfall keine Unruhe in der Schülerschaft zu spüren gewesen. +++++++++++++ Stand vom 20. November+++++++++++++++ Schloß Holte-Stukenbrock. „Da geht einem alles durch den Kopf, reine Horrorszenarien“, sagt eine Mutter. Sie wohnt auf der anderen Seite der Autobahn und hat den Großeinsatz am Gymnasium mitbekommen. Zu überhören waren die zahlreichen Fahrzeuge mit Sirenen am Montagmorgen jedenfalls nich





nwnews » / 🏆 22. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Berufskolleg in Brakel: Eine Schule der Zukunft äußert Sorgen über die Zukunft der SchuleNRW-Bildungsministerin Dorothee Feller macht einen Rundgang durch die Bildungseinrichtung. Eine Sorge des Schulleiters kann sie dabei aber nicht entkräften.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Stress und Druck in der Schule: Macht Schule krank?15 Jugendliche berichten Panorama – die Reporter, was sie persönlich mit Schule verbinden und was sie daran belastet.

Herkunft: ndr - 🏆 68. / 61 Weiterlesen »

Original-Research: Schloss Wachenheim AG (von First Berlin Equity Research Gm...Original-Research: Schloss Wachenheim AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Schloss Wachenheim AG Unternehmen: Schloss Wachenheim AG ISIN:

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Moers: Zwischenfall beim Pogromgedenken in MoersDer aktuelle Nahost-Konflikt verlieh der Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus in Moers eine besondere Aktualität. Dabei gab es einen unerfreulichen Zwischenfall.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Gymnasium in Paderborn will Namen Hengsbach von Gedenktafel streichenDie Diskussion um den umstrittenen früheren Bischof des Bistums Essen erreicht das Gymnasium in Paderborn. Hier ist er einst zur Schule gegangen.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Cyber-Zwischenfall beeinträchtigt australische HäfenSYDNEY (dpa-AFX) - Ein Cyber-Zwischenfall bei einem großen Hafenbetreiber in Australien hat den Frachtverkehr teilweise zum Erliegen gebracht. Schiffe in Melbourne, Sydney, Brisbane und Fremantle könnten

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »