Zwischenfall am Flughafen: Kleinflugzeug verursacht Flugunterbrechung

Die beiden Insassen wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Vorübergehend seien keine Starts möglich und ankommende Flüge würden umgeleitet, hatte die Polizei knapp eine Stunde nach dem Vorfall berichtet. Ein Flughafensprecher sagte auf Anfrage, gegen 13:00 Uhr habe man die Flugunterbrechung aber schon wieder beenden können. Es seien um die Mittagszeit nur sehr wenige Flüge betroffen gewesen, die Auswirkungen daher 'minimal' geblieben.

Nach einem solchen Zwischenfall sei eine Sicherheitsüberprüfung mit kurzem Stopp des Flugbetriebs ein normaler Vorgang. Das Kleinflugzeug war noch nicht vom Boden abgehoben, es handelte sich also nicht um einen Absturz

