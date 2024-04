Zwischenbilanz der Maßnahmen zum Klimanotstand in Saarbrücken

Diesen Dienstag geht es im Umwelt ausschuss des Stadtrates um 16 Uhr im Rathaus um eine Zwischenbilanz der Maßnahmen, die die Stadt Saarbrücken seit Ausrufung des Klimanotstand es 2019 getroffen hat. Was ist seitdem passiert? Und reicht das?Auch in Saarbrücken schlossen sich 2019 nicht nur Schülerinnen und Schüler den Klimastreiks und -Demonstrationen von „Fridays for Future“ an. Am 18. Juni 2019 erklärte der Saarbrücker Stadtrat den Klimanotstand .

Bis 2045 will Saarbrücken klimaneutral sein. Fünf Jahre früher, als es bereits im Juni 2019 vom Stadtrat beschlossen wurde. Damals rief die Landeshauptstadt den Klimanotstand aus. Es war die große Zeit von Greta Thunberg und auch in Saarbrücken gingen Tausende mit „Fridays for Future“ regelmäßig auf die Straße. Seitdem ist Klimapolitik noch wichtiger geworden.

