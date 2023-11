Zwingendes Umdenken: Lebensmittelindustrie im Klima-Würgegriff

Während der Verbrauch fossiler Brennstoffe in den Bereichen Transport und Energie aufgrund der Umstellung auf erneuerbare Energien tendenziell sinke, investierten Ölkonzerne massiv in die petrochemische Industrie, um Plastik, Pestizide und Dünger herzustellen, heißt es in der Studie. Vor allem bei der Erzeugung und Verpackung von Nahrungsmitteln kommen demnach große Mengen fossiler Brennstoffe zum Einsatz.

“Aktuelle Trends wie der steigende Verbrauch von verarbeiteten Lebensmitteln werden die Abhängigkeit der Lebensmittelindustrie von fossilen Brennstoffen nur noch verstärken“, sagte Alex Cheval vom Beratungsunternehmen Dalberg Advisors. „Aber es gibt auch Schritte, die wir jetzt unternehmen können, um diese Abhängigkeit zu verringern, und eine klare Chance, die Lebensmittelsysteme zum Wohle der Gesellschaft und der Umwelt zu verändern.

