Zweite Staffel von „Hell’s Paradise“ angekündigt

Shonen- Anime „Hell’s Paradise“ hat 2023 viele Fans in seinen Bann gezogen. Darum ist die Frage, ob es eine zweite Season gibt, nur verständlich. Im Folgenden verraten wir euch alles, was ihr zur zweiten Staffel von „Hell’s Paradise“ wissen müsst. Erscheinungsdatum von„Hell’s Paradise“ Staffel 2Viele Fans freuen sich sicherlich über die Nachricht, dass die Reise von Gabimaru noch nicht zu Ende ist, denn es kommt eine zweite Staffel zu „Hell’s Paradise“.

Konkrete Informationen zum Starttermin von „Hell’s Paradise“ Staffel 2 gibt es derzeit jedoch noch nicht.Die gesamte erste Season von „Hell’s Paradise“, die insgesamt 13 Episoden umfasst, könnt ihr übrigens auf Crunchyroll anschauen. Dort steht die Serie euch entweder im Original mit Untertitel oder mit deutscher Synchronisation zur Verfügun

Hell’S Paradise Anime Zweite Staffel Crunchyroll

