Zweimal Hobsch: SpVgg Unterhaching bezwingt Waldhof Mannheim

Von Wolfram Porr Es war die nächste 'One-Man-Show' in Unterhaching: Noch vor drei Wochen hatte Angreifer Mathias Fetsch mit einem Viererpack quasi im Alleingang RW Essen besiegt. Diesmal gegen den SV Waldhof Mannheim war es sein Sturmpartner Patrick Hobsch, der mit einem 'Doppelpack' drei wichtige Punkte für die Spielvereinigung in trockene Tücher brachte (3./59.). Beim 3:0 (1:0) traf zwar auch noch Manuel Stiefler (74.) für die Rot-Blauen.

Unterhaching hatte es Keeper René Vollath zu verdanken, dass es mit dem 1:0 in die Kabinen ging. Waldhof Mannheim zu fahrlässig - Hobsch und Stiefler eiskalt Nach dcem Wechsel ein ähnliches Bild - allerdings nutzten die Mannheimer einfach ihre Chancen nicht. Ganz anders Haching. In der 59. Minute stand erneut Hobsch nach einer der wenigen gelungenen Kombinationen goldrichtig am langen Pfosten und schob zum 2:0 ein. Damit war der die Moral der Gäste gebrochen.

