Zwei Tote bei Ferrari-Unfall in Norditalien

In Norditalien sterben zwei Menschen in einem Ferrari , der nach einem Unfall völlig ausbrannte. Erste Erkenntnisse zur Unfall ursache sickern durch. Santhià – Ein weißer Ferrari liegt, fast schon akkurat in zwei Teile geteilt, auf einer Autobahn zwischen Ivrea und Santhià im Piemont. Direkt hinter einem Tunnel hat es das Luxusauto mit Schweizer Kennzeichen zerrissen. Der vordere Teil ist kaum noch erkennbar, weil vollständig ausgebrannt. Es ist eine Ostertragödie. Auf der Autobahn E25 im Norden.

Auf dem Beifahrersitz saß dem Bericht zufolge ein 21-jähriges ukrainisches Model. Die Tote war allerdings so stark verbrannt, dass ihre Identität noch per DNA-Test offiziell bestätigt werden muss. Feuerwehrleute stehen vor dem völlig zerstörten, ausgebrannten Wrack des Ferrari, der in Italien verunglückte. Zwei Menschen starben. © Feuerwehr Italienberichtet, waren die beiden Insassen zwischen den Städten Ivrea und Santhià in der Nähe Turins unterweg

