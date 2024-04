Zwei Männer überfahren Danka und entsorgen sie auf Mülldeponie

Zwei Männer in einem weißen Fiat Panda haben Danka überfahren , so berichten serbischen Medien. Ein Überwachungsvideo, das den tödlichen Unfall zeigen soll, ist mittlerweile aufgetaucht. Die Verdächtige n sind laut der Zeitung zwei städtische Arbeiter und das Auto, in dem der tödliche Unfall passierte, war ihr Dienstfahrzeug. Nach dem Unfall sollen sie den Körper von Danka in den Kofferraum gelegt und später auf einer wilden Müllhalde entsorgt haben.

Es wird berichtet, dass Danka nach dem Unfall noch am Leben gewesen sein könnte und einer der Verdächtigen sie möglicherweise mit seinen bloßen Händen erwürgt hat. Blutspuren wurden an der Stoßstange des Fiats gefunden, aber der Leichnam wurde noch nicht entdeckt. Die Verdächtigen sollen nun bei der Suche helfen. Suche nach der Leiche: Zwei Männer sollen Danka überfahren und anschließend in einer wilden Mülldeponie entsorgt haben

Männer Überfahren Danka Unfall Mülldeponie Verdächtige Polizei

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



tzmuenchen / 🏆 41. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Serbien: Danka (1) überfahren und auf illegaler Mülldeponie abgeladen – mutmaßliche Täter geständigWann gilt jemand eigentlich als vermisst? Und wie beginnt die Polizei mit der Suchaktion? All das erklären wir im Video.

Herkunft: bgland24 - 🏆 102. / 51 Weiterlesen »

Serbien: Danka (1) überfahren und auf illegaler Mülldeponie abgeladen – mutmaßliche Täter geständigWann gilt jemand eigentlich als vermisst? Und wie beginnt die Polizei mit der Suchaktion? All das erklären wir im Video.

Herkunft: chiemgau24 - 🏆 50. / 63 Weiterlesen »

Serbien: Danka (1) überfahren und auf illegaler Mülldeponie abgeladen – mutmaßliche Täter geständigWann gilt jemand eigentlich als vermisst? Und wie beginnt die Polizei mit der Suchaktion? All das erklären wir im Video.

Herkunft: rosenheim24 - 🏆 104. / 51 Weiterlesen »

Serbien: Danka (1) überfahren und auf illegaler Mülldeponie abgeladen – mutmaßliche Täter geständigWann gilt jemand eigentlich als vermisst? Und wie beginnt die Polizei mit der Suchaktion? All das erklären wir im Video.

Herkunft: innsalzach24 - 🏆 70. / 59 Weiterlesen »

Vermisste Danka (†1) aus Serbien ist tot - Zwei Festnahmen!Die knapp zweijährige Danka war am 26. März spurlos verschwunden. Interpol hatte eine Vermisstenmeldung herausgegeben.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Europa sucht vermisste Danka (1) – Polizei fahndet mit Video nach zwei Frauen in ÖsterreichTäglich werden in Deutschland ca. 150-300 Personen als vermisst gemeldet. Die Hälfte aller Vermisstenanzeigen klärt sich in der Regel binnen einer Woche. Knapp 80% werden innerhalb eines Monats aufgeklärt und von nur rund 3% aller vermissten Personen fehlt auch nach einem Jahr noch jede Spur.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »