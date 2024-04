Zwei Männer sollen für den Tod der kleinen Danka verantwortlich sein

Zwei Männer sollen für den Tod der kleinen Danka (1) verantwortlich sein. Die Leiche fehlt allerdings. Was, wenn sie nie gefunden wird?, hatte Serbien s Präsident Aleksandar Vučić unmissverständlich mitgeteilt. Eine Woche lang wurde das kleine Mädchen zu diesem Zeitpunkt vermisst. Eine falsche Spur hatte diegeleitet, dann die tragische Nachricht aus Serbien . Und so deutlich sich Präsident sowie Polizei ausdrücken, im Fall stellen sich noch einige drängende Fragen.

Die Suche nach dem Körper der Einjährigen ist in vollem Gange. Am Freitag grub die Polizei eine Mülldeponie in der Nähe von Bor – wo Danka verschwunden ist – um. Beide Tatverdächtige sollen von der Polizei an den Suchort gebracht worden sein, um mitzuhelfen, die Leiche aus dem Müll zu bergen. Nach aktuellem Kenntnisstand hatten die Männer Dankas Körper auf einer Müllhalde abgelegt. Das gestanden sie laut Polizei bereit

Danka Serbien Polizei Suche Mülldeponie Tatverdächtige

