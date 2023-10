Zwei Feiertage, 14 Länder, viele Regeln - das gilt jetzt die nächsten Tage

Der Oktober endet und der November beginnt jeweils mit einem Feiertag - doch nicht überall. In einigen Bundesländern haben die Geschäfte geschlossen und es gilt sogar der Sonn- und Feiertagsfahrplan im öffentlichen Verkehr. Das liegt daran, dass es zwei aufeinanderfolgende Feiertage gibt, die nicht in allen Bundesländern gleichzeitig gültig sind.

Der Reformationstag am 31. Oktober wird in Brandenburg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen gefeiert. Allerheiligen ist wiederum am 1. November in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland ein gesetzlicher Feiertag. In Berlin und Hessen sind weder der 31. Oktober noch der 1. November Feiertage.

Am 1. November sind die genannten Geschäfte in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland geschlossen.In der Regel sind Gastronomiebetriebe an beiden Feiertagen geöffnet. Es gibt allerdings Ausnahmen. Im Idealfall lieber direkt mit den Restaurants in Verbindung setzen. Oft informiert der Anrufbeantworter über die geltenden Öffnungszeiten. headtopics.com

Im Vorfeld von Halloween steigt in allen Bundesländern die Nachfrage nach Süßwaren und Kürbissen. Hier kann es in den nächsten Tagen zu Ausverkäufen kommen.Lebensmittelhändler in Bahnhöfen oder Flughäfen haben in der Regel auch an Feiertagen geöffnet. Diese Geschäfte sind in der Regel teurer als in Wohngebieten, da sie auch einen deutlich höheren Aufwand haben. Viele Kioske verkaufen auch Milch, Butter und Klopapier.

und trotzdem entspannt einkaufen wollen, sollten mit dem Auto in benachbarte Bundesländer fahren, in denen der Feiertag nicht gilt.„Am Reformationstag erinnern Protestantinnen und Protestanten in aller Welt an den Beginn der Reformation durch die Veröffentlichung der 95 Thesen Martin Luthers am 31. Oktober 1517. headtopics.com

Zwei Frauen, zwei Tote: Eine ungewöhnliche FreundschaftZwei Frauen, die vor über 40 Jahren im Gefängnis eine Freundschaft begannen, leben seit drei Jahren zusammen. Beide haben jemanden aus Eifersucht getötet. Weiterlesen ⮕

Schwerer Unfall im Kyffhäuserkreis: Zwei Kinder und zwei Erwachsene schwer verletztBei einem Zusammenstoß zweier Autos im Kyffhäuserkreis wurden zwei Kinder und zwei Erwachsene schwer verletzt. Ein Autofahrer kam aus bisher ungeklärter Ursache von seiner Fahrbahn ab und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Alle vier Schwerverletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos wurden stark beschädigt. Weiterlesen ⮕

Schwerer Unfall im Kyffhäuserkreis: Zwei Kinder und zwei Erwachsene schwer verletztBeim Zusammenstoß zweier Autos im Kyffhäuserkreis wurden zwei Kinder und zwei Erwachsene schwer verletzt. Ein Autofahrer kam aus bisher ungeklärter Ursache von seiner Fahrbahn ab und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Alle vier Schwerverletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Weiterlesen ⮕

Stille Feiertage in Köln: Was ist erlaubt, was ist verboten?Im November gibt es in Köln drei Stille Feiertage. An diesen Tagen gelten bestimmte Verbote für Märkte, Ausstellungen, Sportveranstaltungen und andere Veranstaltungen. Weiterlesen ⮕

Bitcoin-Mining verbraucht mehr Strom als viele LänderLaut einer UN-Studie verbraucht das weltweite Generieren der Kryptowährung Bitcoin mehr Strom als viele bevölkerungsreiche Länder. Prognosen gehen davon aus, dass bis 2023 mehr als 135 Terawattstunden für Bitcoin-Mining benötigt werden. Der Großteil des Stroms stammt aus fossilen Energieträgern, was die Umwelt und das Klima stark belastet. Bereits zwischen 2020 und 2021 wurden 173 TWh für Bitcoin-Mining benötigt, 60 Prozent mehr als in den Jahren 2018 bis 2019. Weiterlesen ⮕

Bitcoin-Mining verbraucht mehr Strom als viele LänderLaut einer UN-Studie verbraucht das weltweite Generieren der Kryptowährung Bitcoin mehr Strom als viele bevölkerungsreiche Länder. Prognosen gehen davon aus, dass bis 2023 mehr als 135 Terawattstunden für Bitcoin-Mining benötigt werden. Der Großteil des Stroms stammt aus fossilen Energieträgern, was die Umwelt und das Klima stark belastet. Weiterlesen ⮕