Zwei Deutsche nach Lawine auf Vulkan Cayambe in Ecuador vermisst

Nach einer Lawine auf dem verschneiten ecuadorianischen Vulkan Cayambe sind zwei Deutsche vermisst gemeldet worden. Auch ein Ecuadorianer gelte nach dem Unglück im Norden des Andenlandes als vermisst, sagte der örtliche Feuerwehrchef Edwin Llugsi am Freitag (5. April 2024) bei einer Pressekonferenz. Die Einsatzkräfte täten ihr Möglichstes, um die drei Vermisste n zu finden, aber die Bedingungen für einen Bergungseinsatz auf dem Cayambe seien derzeit „nicht optimal“.

Hier lesen: Drama in Südtirol:Bergsteiger reißt zwei Männer mit in die Tiefe – Deutscher (46) tot Die Lawine war am frühen Freitagmorgen (Ortszeit) in etwa 5700 Metern Höhe niedergegangen. Ecuadors Bergführer-Verband erklärte, zwei seiner Bergführer hätten gesehen, dass auf der üblicherweise für den Aufstieg auf den Cayambe genutzten Route eine Seilschaft in eine Felsspalte gestürzt sei. Einer der Bergführer habe versucht, Kontakt zu den Verunglückten aufzunehmen, aber keine Antwort erhalte

