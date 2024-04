Zwei Ärzte vor Gericht wegen Tod eines 18-Jährigen nach Zahnarztbehandlung

Ein 18-Jähriger mit kaputten Zähnen hat Angst vor einer Behandlung . Deshalb wird eine Vollnarkose vereinbart - doch der Patient stirbt. Nun sagen zwei angeklagte Ärzte in Hamburg vor Gericht aus. Ein 18-Jähriger mit zahlreichen kaputten Zähnen und großen Schmerzen hat riesige Angst vor einer Behandlung . Zusammen mit seiner Mutter geht er 2016 in eine Zahnarzt praxis in Hamburg-Altona, will eine Vollnarkose .

Doch bei dem mehrstündigen Termin kommt es zum Herz-Kreislauf-Versagen, der junge Mann stirbt kurz darauf in einem Krankenhaus. Knapp acht Jahre später hat am Donnerstag der Prozess vor dem Hamburger Landgericht gegen den Narkosearzt und die Zahnärztin begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen gemeinschaftliche Körperverletzung mit Todesfolge vor. Die Anklage ist überzeugt, dass der 18-Jährige nicht ordnungsgemäß über alle Risiken, alternative Behandlungsmethoden und die Art der Narkose-Überwachung aufgeklärt wurd

