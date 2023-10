Zwei 16-Jährige versuchen Schüler auszurauben

Neumarkt (dpa/lby) - Zwei 16-Jährige sollen in Neumarkt in der Oberpfalz versucht haben, zwei Schüler auszurauben.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, sollen die Jugendlichen am Freitagmittag die 12 und 13 Jahre alten Jungen mit einem Messer bedroht und Geld gefordert haben. Die beiden Schüler konnten laut Polizei flüchten, ohne dass die mutmaßlichen Angreifer Geld erbeuteten. Verletzt wurden die Jungen laut einem Sprecher nicht. Gegen die 16-Jährigen sei ein Strafverfahren wegen versuchter räuberischer Erpressung eingeleitet worden.

