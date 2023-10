Zverev verliert gegen Rublev in Wien

2021 hatte sich Zverev in der Wiener Stadthalle den Titel gesichert, diesen konnte er im vergangenen Jahr aufgrund seiner bei den French Open erlittenen Knöchelverletzung nicht verteidigen. Nun war Rublev die Endstation, zum dritten Mal in dieser Saison. Nach den Niederlagen im Halbfinale von Dubai und im Viertelfinale von Bastad hatte der Deutsche gegen die Nummer fünf der Welt auf Revanche gebrannt - und brachte seinen ersten Aufschlag zu null durch.

Im zweiten Durchgang aber zeigte der 26-Jährige aus Hamburg ein anderes Gesicht, Rublev agierte nicht mehr so selbstverständlich wie zuvor. Mit einem Ass gewann Zverev das Tiebreak, doch sein Gegner konterte im Entscheidungssatz mit einem frühen Break - und siegte schließlich nach hart umkämpften 2:32 Stunden.

Weiterlesen:

Sky Sport News HD »

ATP Wien: Andrey Rublev qualifiziert sich für Finals-Turnier - Viertelfinal-Duell mit Alexander ZverevMit Andrey Rublev hat sich ein fünfter Teilnehmer für die ATP-Finals in Turin qualifiziert. Beim Turnier in Wien bezwang er Matteo Arnaldi in zwei Sätzen. Weiterlesen ⮕

Alexander Zverev scheitert im Viertelfinale von Wien an Andrey Rublev - Rückschlag im Kampf um ATP FinalsAlexander Zverev hat den Einzug ins Halbfinale beim ATP-Turnier in Wien verpasst. Der Hamburger unterlag im Viertelfinale Andrey Rublev aus Russland. Weiterlesen ⮕

Alexander Zverev verliert Viertelfinale in Wien gegen Andrey RublevNach sieben Siegen in Folge ist die Wiener Erfolgsserie von Alexander Zverev gerissen. Der Tennis-Olympiasieger unterlag im Viertelfinale des ATP-Turniers dem an Position drei gesetzten Russen Andrey Rublev am Freitagabend 1:6, 7:6 (7:5), 6:3. Weiterlesen ⮕

Rublev im Liveticker - ATP-Turnier in Wien: Viertelfinal-Match ab 17.30Alexander Zverev hat sein kleines Tief vorerst überwunden. In Wien zeigt der Olympiasieger eine starke Vorstellung. Im Viertelfinale des ATP-Turniers muss Zverev nun gegen Andrej Rublev ran. Zieht Deutschlands Nummer eins ins Halbfinale ein? Das Match im Liveticker. Weiterlesen ⮕

Andrey Rublev Live Updates: ATP Wien TennisStreame live Tennis-Spiele bei Eurosport. Schau dir Alexander Zverev - Andrey Rublev am 27/10/2023 an mit Live-Statistiken und -Ergebnissen. Weiterlesen ⮕

Einzug ins Halbfinale verpasst: Zverev scheitert erneut an RublevAlexander Zverev hat den Sprung ins Halbfinale beim ATP-Turnier in Wien verpasst. Der Olympiasieger verlor bereits zum dritten Mal in dieser Saison gegen Andrej Rublev. Weiterlesen ⮕