Zverev scheitert im Viertelfinale von Wien

Alexander Zverev ist nach einem verpatzten Auftakt im Viertelfinale von Wien gegen seinen Tennis-Kumpel Andrej Rubljow ausgeschieden. Der Tokio-Olympiasieger von 2021 verlor das Duell mit dem russischen Weltranglisten-Fünften am Freitag 1:6, 7:6 (7:5), 3:6. Nach zweieinhalb Stunden hatte der 26 Jahre alte Hamburger auch im dritten Match in diesem Jahr gegen Rubljow eine Niederlage kassiert und musste seinem Kontrahenten zum Halbfinaleinzug gratulieren.

