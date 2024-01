Zverev besiegt Alcaraz und steht im Halbfinale der Australian Open

Alexander Zverev hat Carlos Alcaraz in Melbourne 6:1, 6:3, 6:7 und 6:4 geschlagen und steht im Halbfinale der Australian Open. Dort heißt sein Gegner am Freitag Daniil Medwedew. Für Zverev war es der erste Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier gegen einen Spieler aus den Top 5 der Weltrangliste. Alcaraz wird im ATP-Ranking hinterauf Position zwei geführt





Carlos Alcaraz geht favorisiert ins Viertelfinale bei den Australian OpenCarlos Alcaraz geht favorisiert ins Viertelfinale bei den Australian Open in Melbourne gegen Alexander Zverev - nicht zuletzt aufgrund der physischen Faktoren. Doch trotz zweier Marathon-Matches und deutlich längerer Spielzeit als sein Kontrahent aus Spanien sieht der Hamburger sich mindestens auf Augenhöhe. Zverev hat schließlich die gesamte Vorbereitung auf dieses Match ausgerichtet.

