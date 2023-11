Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Kursplus

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 3,32 Prozent auf 8,53 EUR), Fresenius SE (+ 2,80 Prozent auf 24,98 EUR), adidas (+ 2,67 Prozent auf 171,46 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,65 Prozent auf 22,49 EUR) und Infineon (+ 2,37 Prozent auf 28,31 EUR).

