Zuschauer-Boom in Leverkusen

Eine gute Adresse für Freunde des gepflegten Fußballs ist Leverkusen schon seit Jahren. Dennoch war es nie wirklich"in", Spiele der Werkself zu besuchen. Das hat sich geändert.Es ist eine Durchsage, die man eigentlich nur aus der Arena auf der anderen Rheinseite gewohnt ist."Der Heimbereich ist damit ausverkauft", vermeldet der 1. FC Köln in schöner Regelmäßigkeit, wenn das Rhein-Energie Stadion mit Ausnahme des Gästeblocks bis auf den letzten Platz gefüllt ist.

Die Botschaft dahinter ist eindeutig: Der FC ist so sexy, dass der Klub natürlich alle seine Tickets an den Fan bringt, sofern er denn einer der Kölner ist.Während der FC und seine Anhänger dies zurecht immer wieder stolz erwähnen und über Jahre auf die relativ schlechte Resonanz bei den Heimspielen des ungeliebten Rivalen aus Leverkusen verwiesen, dem man zudem gerne noch bei gefüllter Arena das Attribut"ausverschenkt" zuschrieb, können sich die Kölner Sympathisanten diese Sprüche inzwischen sparen. Herrscht seit dieser Saison doch auch bei Bayer ein regelrechter Zuschauer-Boo





kicker_BL » / 🏆 93. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Krasse Zahlen: Messi sorgt in den USA für Zuschauer-BoomLionel Messi ist auch in den USA auf Anhieb zum Publikumsmagneten geworden. Nach Angaben der US-Zeitschrift „Soccer America“ lockte Messis neuer Klub

Herkunft: mopo - 🏆 73. / 26,25 Weiterlesen »

Zuschauer-Boom macht FCK-Trainer Schuster 'unheimlich stolz'Der Zuschauer-Boom beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern macht Trainer Dirk Schuster 'unheimlich stolz'.

Herkunft: ransport - 🏆 37. / 55,44 Weiterlesen »

Profitieren Zuschauer vom neuen Netflix-Boom?Der Streaming-Riese Netflix hat mit werbefinanzierten Angeboten und restriktiven Maßnahmen Neues probiert. Anleger sind begeistert – Kunden auch?

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 68,9 Weiterlesen »

„Schlagerbooom“-Zuschauer sauer – fast nur Cover und alte Songs: „Könnte eine Wiederholung sein“Gleich zu Beginn von Florian Silbereisens „Schlagerbooom 2023“ durften Stars wie DJ Ötzi, Kerstin Ott oder Ross Antony ran – doch die sangen nur Coverversionen oder längst veröffentlichte Hits …

Herkunft: merkur_de - 🏆 48. / 28,125 Weiterlesen »

Bayer 04 Leverkusen: Die Werkself hat nur noch eine SchwächeBayer Leverkusen marschiert unaufhaltsam durch die Saison, Florian Wirtz steht an der Schwelle zur Weltklasse und gegnerische Trainer wirken zunehmend ratlos. Es läuft rund – wäre da nicht das Problemchen mit den Standards.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 74,62 Weiterlesen »

Frauen als Stadionsprecherinnen: Eine Erfolgsgeschichte in Leverkusen und FreiburgDie Leverkusenerin Petra Dahl und die Freiburgerin Julica Goldschmidt sind seit vielen Jahren als Stadionsprecherinnen aktiv. Beide haben ihre Liebe zum Fußball schon in jungen Jahren entdeckt und sind nun feste Größen in ihren Vereinen.

Herkunft: DLFNachrichten - 🏆 83. / 22,68 Weiterlesen »