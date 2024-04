Zusätzliche Schlafplätze für Obdachlose in Hamburg stark genutzt

Fünf Monate lang dauerte das Programm, das obdachlose Menschen bei Minusgraden vor dem Erfrieren retten soll. Im Rahmen des Programms stellt die Stadt zwischen dem 1. November und dem 1. April zusätzliche Schlafplätze und Tagesunterkünfte zur Verfügung. Mit dem Kältebus versorgen ehrenamtliche Helfer Menschen auf der Straße mit Decken und warmen Mahlzeiten oder transportieren sie in nahegelegene Unterkünfte.

Die zusätzlichen Schlafplätze in den Gemeinschaftsunterkünften wurden besonders intensiv genutzt. Das bestätigte ein Sprecher der Sozialbehörde am Dienstag. Die beiden Standorte in der Friesenstraße und in der Halskestraße seien im Dezember mit rund 85 Prozent, im Januar mit 89 Prozent und im Februar mit rund 83 Prozent besonders stark ausgelastet gewesen. Ein 37-Jähriger wollte das schnelle Geld machen. Doch statt Kohle kassierte er Stiche. Insgesamt bieten die beiden Standorte 700 Schlafplätze an. Tagsüber sind die Einrichtungen geschlossen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



BILD / 🏆 82. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Traurige Bilanz: So viele Obdachlose sind in diesem Winter in Hamburg gestorbenErneut sind in den kalten Monaten zwischen November und März zahlreiche Obdachlose in Hamburg verstorben, wie der Senat auf Anfrage der Linken bestätigt.

Herkunft: mopo - 🏆 75. / 59 Weiterlesen »

Hamburg & Schleswig-Holstein: Sechs Obdachlose im Winter auf Hamburgs Straßen gestorbenFür Menschen ohne Wohnung ist der Winter eine besonders schwere Zeit. Sechs Obdachlose starben im Winter im öffentlichen Raum Hamburgs.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Hamburg & Schleswig-Holstein: Mehr als 130 Blitzer in Hamburg beschädigtHamburg hat mit Blitzern im vergangenen Jahr über 44 Millionen Euro an Bußgeldern wegen überhöhter Geschwindigkeit eingenommen. Offenbar gefällt das nicht jedem - häufig werden Blitzer beschädigt.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Hamburg & Schleswig-Holstein: Hamburg beklagt mangelndes Engagement für Seehäfen400 Millionen Euro jährlich müssen in die deutschen Häfen gesteckt werden. Der Bund zahlt bislang nur einen kleinen Teil - zu wenig, angesichts der wirtschaftlichen Bedeutung, meint man in Hamburg.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Hamburg & Schleswig-Holstein: Veolia Towers Hamburg feiern Sieg in BraunschweigNach vier Wochen Pause gehen die Towers in Braunschweig erstmalig wieder auf Korbjagd. Der Start verläuft holperig. Dann liegt Hamburg klar vorn, muss in der Schlussphase aber noch einmal zittern.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Hamburg & Schleswig-Holstein: Hamburg Towers mit deutlicher Niederlage in WürzburgBei den Würzburg Baskets liegen die Veolia Towers Hamburg im zweiten Viertel kurz in Führung. Zur Halbzeit aber ist der Gastgeber wieder vorn. Ein weiteres Comeback der Hanseaten bleibt aus.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »