Zusammenstöße in Chinshwehaw: Myanmars Militär verliert Kontrolle über Grenzübergang zu China

»Regierung, Verwaltungs- und Sicherheitsorgane sind nicht länger vor Ort«, erklärte ein Sprecher der Militärjunta am späten Mittwoch. Um die Stadt Chinshwehaw, die an die chinesische Provinz Yunnan grenzt, war es in den vergangenen Tagen zu Zusammenstößen zwischen Armee und mehreren bewaffneten Gruppen gekommen.Die Kämpfe hatten am Freitag begonnen und breiteten sich im gesamten Bundesstaat Shan aus.

Das Militär hatte im Februar 2021 die Macht in Myanmar an sich gerissen und die mit großer Mehrheit gewählte Regierung von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi gestürzt.

