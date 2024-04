Zusammenlegung von Realms in World of Warcraft Classic

Auch die verschiedenen Classic-Varianten von World of Warcraft erfreuen sich noch immer großer Beliebtheit, obwohl diese manchmal schwankt. Inzwischen sind viele Realms in Wrath of the Lich King Classic etwas unterbevölkert.

Aus diesem Grund denken die Entwickler darüber nach, einige Realms zusammenzulegen.

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



MeinMMO / 🏆 1. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

WoW Classic denkt über Mega-Realms nach, hat eine bitterböse IdeeDie Stimmung in WoW Classic könnte bald rauer werden. Zumindest dann, wenn zwei Entwickler ihre Idee umsetzen dürfen und Realms gegeneinander antreten lassen.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Aktuelle Informationen zu den Abonnenten von World of WarcraftDas erste Mal seit 9 Jahren gibt’s aktuelle Infos zu den Abos von WoW – Dann war das MMORPG besonders unbeliebt

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

World of Warcraft erhält Battle-Royale-Modus mit cooler PiratenbeuteMelanie ist meist online am PC zu finden. Neben Multiplayern und Meer mag sie Alliterationen und dumme Wortspiele. Gelegentliches Lego-Bauen hilft ihr beim Abschalten.

Herkunft: eurogamer_de - 🏆 73. / 59 Weiterlesen »

World of Warcraft: Start der vierten SaisonAm 23. April startet die vierte Saison von World of Warcraft. Es wird eine neue Dungeon-Rotation für Mythic+ und schicksalshafte Raids geben. Die wichtigsten Neuerungen sind die neue PvP-Season, die neue Mythic+-Season und die erneute Möglichkeit, die Raids aus Dragonflight zu spielen.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Neues Reittier beim Nobelgartenfest in World of WarcraftDas Nobelgartenfest in World of Warcraft bietet dieses Jahr eine neue Questreihe, kosmetische Belohnungen und ein seltenes Reittier namens 'Edler fliegender Teppich'. Die Drop-Chance für das Reittier beträgt etwa 1 %.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

GameStar sucht freie Autoren (m/w/d) für World of WarcraftWir suchen nach freien Autoren für Guides (m/w/d), die uns mit ihrer Expertise für Elden Ring, World of Warcraft oder den Flugsimulator aus dem HO unterstützen.

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »