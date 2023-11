Zurich-Aktie steigt: Zurich erwägt wohl Beteiligung an indischer Kotak General Insurance

Kotak General Insurance zählt zum Universum des indischen Milliardärs und Bankiers Uday Kotak. Er sucht seit einiger Zeit nach einem strategischen Partner für die Kotak General Insurance. Sie wurde laut den Angaben auf ihrer Internetseite im Jahr 2015 gegründet, beschäftigte Ende 2022 in 25 Filialen über 1'300 Mitarbeitende und ist vor allem in den Bereichen Motorfahrzeug-, Kranken- und Motorradversicherung tätig.

Der heimische und der deutsche Aktienmarkt starte am Donnerstag mit Gewinnen. Die asiatischen Börsen weisen am Donerstag gemischte Vorzeichen auf. Die US-Börsen zeigten sich am Mittwoch mit positiver Tendenz.

