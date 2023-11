Zurich-Aktie gewinnt: Zurich beteiligt sich mehrheitlich an indischer Versicherung Kotak Mahindra

In dem im März abgeschlossenen Geschäftsjahr erwirtschaftete Kotak Mahindra General Insurance Bruttoprämien in Höhe von 11,48 Milliarden Rupien. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die indischen Aufsichtsbehörden, Die Zurich-Aktie legt an der SIX zeitweise 1,99 Prozent auf 439,15 Franken zu. Von Kosaku Narioka ZÜRICH (Dow Jones)

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FINANZENNET: Zurich-Aktie: Zurich beteiligt sich mehrheitlich an indischer Versicherung Kotak MahindraDie Zurich Insurance Group erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung am Unfallversicherungsgeschäft der Kotak Mahindra Bank und geht eine strategische Allianz mit der indischen Bank ein.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: Zurich erwirbt Mehrheit an indischer Versicherung Kotak MahindraDJ Zurich erwirbt Mehrheit an indischer Versicherung Kotak Mahindra Von Kosaku Narioka ZÜRICH (Dow Jones)--Die Zurich Insurance Group erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung am Unfallversicherungsgeschäft

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: Minuszeichen in Zürich: SPI notiert letztendlich im MinusDer SPI schloss den Handelstag mit Verlusten ab.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: Zurückhaltung in Zürich: SLI zum Start des Dienstagshandels mit AbgabenDer SLI gibt seine Gewinne vom Vortag am Dienstag wieder ab.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: Börse Zürich: SMI notiert schlussendlich im PlusAm Dienstagabend hielten sich die Anleger in Zürich zurück.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: Renault zeigt fünf E-Tech-Modelle und zwei Schweizer Premieren auf der Auto ZürichMit dem neuen Clio E-Tech full hybrid und dem neuen Espace E-Tech full hybrid feiert Renault zwei Schweizer Premieren bei der Auto Zürich.Zürich - Mit dem neuen Clio E-Tech full hybrid und dem neuen Espace

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕