Zurich-Aktie gesucht: Zurich Insurance erreicht erneut Vorjahresergebnis

In der Schaden- und Unfallversicherung ging der Betriebsgewinn um 6 Prozent auf 2,25 Milliarden Dollar zurück. Allerdings wäre das Ergebnis um Währungsschwankungen und um den Wegfall eines einmaligen Ertrags im Vorjahr bereinigt um 3 Prozent gestiegen, so die Zurich.

In der kleineren Lebensversicherung kletterte der Betriebsgewinn um 11 Prozent auf 0,9 Milliarden Dollar. Auf vergleichbare Basis sei das Ergebnis gar um 18 Prozent in die Höhe geklettert. Dabei habe das Wachstum in Europa, in der Region Naher Osten und Afrika (EMEA), Nordamerika und Lateinamerika den Rückgang in der Region Asien-Pazifik mehr als ausgleichen.

Bis zum Handelsende rückten die Zurich-Papiere an der SIX um 0,62 Prozent auf 422,80 Franken vor. Die Aktien des Versicherers konnten somit die seit Jahresbeginn erlittenen Kurseinbussen eingrenzen. Die Titel waren zu Kursen von über 440 Franken in das Börsenjahr 2023 gestartet.

Der Konzern entwickle sich operativ weiterhin gut und habe zudem vom besseren Finanzmarktumfeld profitiert, hält Georg Marti von der ZKB fest. Besonders gut schneide das Geschäft in der Nichtlebensversicherung (P&C) ab, während auch in der Lebensversicherung Verbesserungen erzielt worden seien.

Die Ergebnisse der Zurich seien zumindest auf den ersten Blick betrachtet stark ausgefallen, schrieb Vontobel-Analyst Simon Fössmeier. Im Vergleich zum Vorjahr würden sich aber auch ein paar wenige Verschlechterungen zeigen. Diese könnten laut Fössmeier auch im Zusammenhang mit den neuen Buchführungsvorschriften stehen.

