Zurich-Aktie dennoch schwächer: Zurich-Gruppe beginnt Geschäftsjahr mit Wachstum

Kräftig an der Preisschraube dreht Zurich nach wie vor im Firmenkundengeschäft, vor allem in den USA. Doch auch in allen anderen Regionen wurden die Tarife angehoben.Als Folge davon legten die Bruttoprämien im Schadengeschäft um 6 Prozent zu auf knapp 12 Milliarden US-Dollar. Zurich berichtet mit der neu erfolgten Umstellung der Rechnungslegung auf IFRS 17 auch über den Versicherungsumsatz.

Allerdings nagten Veränderungen im Geschäftsmix an der Profitabilität: Die ebenfalls mit der IFRS-17-Anpassung ins Leben gerufene vertragliche Servicemarge (CSM) nahm im Neugeschäft auf vergleichbarer Basis um 11 Prozent ab und betrug 265 Millionen Dollar.

Darüber hinaus hat Zurich zwei Transaktionen zu Altbeständen angekündigt. Geplant sind der Verkauf eines Rentenversicherungsbestands in Chile sowie eine Rückversicherungsvereinbarung zum Bestand von Einzellebensversicherungen von Farmers New World Life.

An der Börse büssen Zurich letztlich 2,52 Prozent auf 418,50 Franken ein. Damit hat das Zurich-Papier weiter einen eher schweren Stand an der Börse. Anfang April hatte die Aktie noch über 450 Franken gekostet.

Im Schadengeschäft sind die Preise im Durchschnitt um 5 Prozent angestiegen, UBS-Analyst Will Hardcastle hatte gar mit einem etwas deutlicheren Anstieg gerechnet. Als negativ hat er den Prämienrückgang beim US-Partner Farmers aufgenommen. Allerdings hätten da auch Anpassungen im Geschäftsportfolio beigetragen.

