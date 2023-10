Zur Abstimmung in der UN-Generalversammlung zur Resolution A/ES-10/L.25 erklärte Außenministerin Annalena Baerbock

Dem stellen wir, auch in den Vereinten Nationen, unsere klare Haltung entgegen: Es ist ein zentraler Bestandteil der Sicherheit Israels, dass wir das Leid der Palästinenserinnen und Palästinenser sehen. Deshalb setzen wir uns ohne Unterlass für eine Verbesserung der humanitären Lage der Menschen in Gaza ein.

Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir intensiv darauf hingearbeitet, zu einer ausgewogenen Nahost-Resolution zu kommen. Wir alle schauen von unserem jeweils eigenen Standpunkt aus und vor dem Hintergrund unserer jeweiligen Geschichte auf diesen Konflikt. Wir konnten in New York erreichen, dass wichtige Punkte wie eine klare Verurteilung aller Terrorakte und zumindest ein Ruf nach Freilassung der Geiseln enthalten sind.

Wir wissen alle, dass nur eine verhandelte Zweitstaatenlösung Israelis und Palästinensern die Perspektive auf ein Leben in Frieden, Sicherheit und Würde gibt. Dafür braucht es den vollen Einsatz der Weltgemeinschaft, dafür braucht es die Vereinten Nationen.Aufgrund von Straßenbauarbeiten an der Auf- und Abfahrt L40 Wetzlarer Straße müssen die Buslinien 690 und 696 von Montag, 01.11.2023#Potsdam, Friedrich-Ebert-Straße – Tatzeit: Sonntag, 30.04. headtopics.com

Weiterlesen:

CityReport »

UN-Vollversammlung vor Abstimmung über Nahost-Resolution gespaltenNEW YORK (dpa-AFX) - Vor einer geplanten Abstimmung in der UN-Vollversammlung über eine von Jordanien eingebrachte Resolution zur Verbesserung der humanitären Lage im Gazastreifen haben sich die Mitgliedsländer Weiterlesen ⮕

UN-Vollversammlung vor Abstimmung über Nahost-Resolution gespaltenUN-Vollversammlung vor Abstimmung über Nahost-Resolution gespalten Weiterlesen ⮕

Israel-Krieg im Liveticker: +++ 20:51 Nahost-Resolution spaltet UN vor Abstimmung +++Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik. Weiterlesen ⮕

US-Repräsentantenhaus verabschiedet Resolution zur Unterstützung IsraelsNach der Wahl eines neuen Vorsitzenden hat das US-Repräsentantenhaus eine Resolution zur Unterstützung Israels im Krieg gegen die radikalislamische Hamas Weiterlesen ⮕

UN-Vollversammlung nimmt Resolution zur humanitären Lage in Gaza anDie UN-Vollversammlung hat eine Resolution zur Verbesserung der humanitären Situation und für eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen verabschiedet. Weiterlesen ⮕

: UN-Vollversammlung nimmt Resolution zur humanitären Lage in Gaza anNew York - Die UN-Vollversammlung hat eine Resolution zur Verbesserung der humanitären Situation und für eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen Weiterlesen ⮕