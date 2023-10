'Zum ersten Mal Angst': DEL diskutiert über Halsschutz für Spieler

Zwei Tage nach dem tragischen Tod von Adam Johnson war Stefan Ustorf noch immer angefasst. Am Sonntag, sagte der ehemalige Nationalspieler,"hatte ich zum ersten Mal Angst, ein Eishockeyspiel anzuschauen". Vor dem Spiel in München war auch der Blick des Sportdirektors der Nürnberg Ice Tigers zunächst auf den Videowürfel in der Olympia-Eishalle gerichtet gewesen - auf ein Foto des verstorbenen ehemaligen Augsburger DEL-Profis.

Dem 29 Jahre alte Johnson wurde am Samstag beim Spiel der Nottingham Panthers gegen die Sheffield Steelers durch eine Schlittschuhkufe der Hals aufgeschlitzt -. Kein Wunder also, dass nicht zuletzt Ustorf mulmig wurde: Der heute 49-Jährige hatte einst selbst während seiner Zeit in Nordamerika eine messerscharfe Kufe an den Hals bekommen - was hätte passieren können, wurde ihm aber erst"zwei, drei Tage später bewusst".

Gut möglich, dass der Halsschutz schon bald auch in der DEL zur Pflicht wird. Das Thema steht auf der Tagesordnung für die Sitzung der Sportlichen Leiter der 14 Klubs Ende November, wie Spielbetriebsleiter Jörg van Ameln dem SID bestätigte."Vom Büro aus können wir das nicht bestimmen", sagte er,"aber wenn sich alle Klubs einig sind, ist das als Pflichtausrüstung einzuführen" - ob die Spieler nun wollen oder nicht. headtopics.com

