Zukunft von Joshua Kimmich beim FC Bayern ungewiss

Die Zukunft von Joshua Kimmich beim FC Bayern ist ungewiss. Bei einem englischen Topklub soll der Mittelfeldstar in diesem Sommer Toptransferziel sein. Sein Vertrag läuft 2025 aus. Im Fußball heißt das: entweder verlängern oder verkaufen. Darüber ist an der Säbener Straße allerdings noch kein finaler Entschluss gefallen. Je länger es dauert, umso mehr wird die Personalie Kimmich für andere Klubs interessant – zum Beispiel einem Topvertreter aus der englischen Premier League .

Berichten zufolge hat der FC Arsenal Kontakt zu den Bayern aufgenommen, um sie darüber in Kenntnis zu setzen, dass konkretes Interesse an einer Zusammenarbeit mit Kimmich besteht. Der Journalist Ekrem Konur berichtet indes von der Absicht der Gunners, Kimmich am Ende der Saison einen Zweijahresvertrag mit der Option auf eine weitere Saison anzubieten. Aus der zahlungskräftigen englischen Premier League weckt Joshua Kimmich Interesse – seine Zukunft beim FC Bayern ist unklar

Joshua Kimmich FC Bayern Englischer Topklub Transfer Vertrag Premier League FC Arsenal

