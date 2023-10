Zukunft manipulieren: Alistair Hudsons Vision für das ZKM

Herr Hudson, Sie haben bei Grizedale Arts im Lake District, am Middlesbrough Institute of Modern Art, in der Galerie in Manchester und in Karlsruhe gearbeitet. Sie scheinen keine Hauptstädte zu mögen?

Sie stehen für das Konzept der „useful art“, was übersetzt so viel wie „nützliche Kunst“ bedeutet. In einem Interview mit dem Londoner „Guardian“ sagten Sie sogar, Kunstinstitutionen sollten zeigen können, dass sie genauso relevant sind wie Krankenhäuser.

. Von 2018 bis 2022 leitete er zwei Museen in Manchester: die städtische Manchester Art Gallery sowie The Whitworth. Gemeinsam mit Tania Bruguera ist er Co-Direktor der Das ZKM ist kein Museum, keine Galerie, das Gebäude selbst ist nicht wirklich für Ausstellungen geeignet, es ist ein riesiger Industriebau. Genau deswegen eignet er sich als Produktionszentrum für Experimente und Innovation und um Menschen zusammenzubringen. Ich möchte das ZKM zu einem Laboratorium machen, das Ideen in die Welt einbringt und Aktivitäten anderer Menschen in der Welt unterstützt.Mir geht es weniger darum, Menschen zum Zuschauen einzuladen. headtopics.com

Er hat gut funktioniert. Die Menschen haben nach meiner Zeit die Institution anders gesehen. Als ich anfing, waren viele Leute gegen die Institution, die lokale Zeitung berichtete negativ über das MIMA. In der Stadt herrschte wirklich eine antielitäre, eine Anti-MIMA-Stimmung. Es ging also wirklich darum, die Art und Weise zu ändern, wie die Menschen die Kunstinstitution sehen.

Alistair Hudson, Leiter des ZKM, sieht in dem ehemaligen Industriebau den idealen Raum für Experimente und Innovation.

Singapur: Eine grüne Metropole der ZukunftSingapur ist eine der grünsten Metropolen der Welt und führend in nachhaltigem Gebäudedesign. Mit Hightech und urbaner Planung setzt die Stadt auf vertikale Gärten und ökologische Innovationen. Das Ziel ist eine Stadt in einem Garten. Weiterlesen ⮕

Rettungsideen für die tolle Knolle: Kartoffeln mit ZukunftDie Kartoffel hat eine gute Klimabilanz, wird aber zu einem großen Teil zu energieintensiven Produkten wie Chips und Pommes verarbeitet. Es gibt jedoch Rettungsideen für die Knolle, wie den Anbau von Süßkartoffeln in Deutschland und die Förderung von Vielfalt auf den Äckern und Tellern. Weiterlesen ⮕

Sportstätten der Zukunft: Flexibel, modular und multifunktionalAuf dem 2. Deutschen Sportstättentag in Köln wurde diskutiert, ob klassische Turnhallen durch flexible, modulare und multifunktionale Sportstätten ersetzt werden könnten. Zukunfts- und Trendforscherin Anja Kirig betont die Notwendigkeit von natürlichen und flexiblen Sportstätten, die den Bedürfnissen angepasst werden können. Weiterlesen ⮕

Zukunft von Martina Voss-Tecklenburg als Bundestrainerin ungewissDie ARD-Fußballexpertin Almuth Schult glaubt nicht an eine Rückkehr von Martina Voss-Tecklenburg als Bundestrainerin. Die Situation ist so verfahren, dass eine Rückkehr schwer vorstellbar ist. Interimsweise hat Horst Hrubesch den Trainerstuhl übernommen. Weiterlesen ⮕

Baerbock über den Tod der iranischen Schülerin: 'Die Brutalität des Regimes hat ihre Zukunft geraubt'Die grüne Außenministerin Annalena Baerbock äußerte sich bestürzt über den Tod der 16-jährigen iranischen Schülerin Armita Garawand. Sie betonte, dass die Zukunft Irans seine Jugend und Frauen seien und dass das Regime ihren Drang nach Freiheit nicht unterdrücken könne. Garawand starb nach einer mutmaßlichen Konfrontation mit der Moralpolizei in Teheran, weil sie kein Kopftuch trug. Weiterlesen ⮕

Ducati-Teampräsentation: Neue Sponsoren und Blick in die ZukunftDie Ducati-Teampräsentation enthüllte neue Sponsoren und Pläne für die Zukunft, darunter die Suche nach jungen Talenten wie Franco Morbidelli. Weiterlesen ⮕