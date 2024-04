Zug erfasst Person in der Oberpfalz - Polizei fahndet nach Jugendlichen

Ein Zug erfasst in der Oberpfalz einen Menschen - mit fatalem Ausgang. War es ein Unfall ? Die Polizei fahndet nach drei Jugendliche n. Ein Mensch ist in Neumarkt in der Oberpfalz von einem Zug erfasst und dabei tödlich verletzt worden - nun fahndet dienach drei männlichen Jugendliche n.

„Wir können eine Beteiligung von weiteren Personen nicht ausschließen und fahnden momentan nach drei Personen, die sich zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes in unmittelbarer Nähe befunden haben“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums am Donnerstagabend. Bei der getöteten Person handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um einen erwachsenen Mann, dessen Identität am frühen Freitagmorgen noch immer nicht abschließend geklärt war.Die Person habe auf den Gleisen gelegen und sei möglicherweise bewusstlos gewesen, als ein Güterzug sie am Nachmittag erfasste, sagte der Polizeisprecher. „Es kann momentan alles sein. Es kann ein Verbrechen sein, es kann ein Unfall sei

Zug Oberpfalz Unfall Polizei Fahndung Jugendliche

