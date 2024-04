Zug erfasst Mann in Neumarkt - Drei Personen festgenommen

Ein Zug erfasst in der Oberpfalz einen menschlichen Körper – mit fatalem Ausgang. Die Polizei hatte nach drei Jugendlichen gefahndet, drei Personen wurden nun festgenommen.Nachdem in der bayerischen Stadt Neumarkt ein Mann von einem Zug erfasst und tödlich verletzt wurde, sind drei Menschen festgenommen worden.

Es werde wegen eines Tötungsdelikts ermittelt, sagte ein Sprecher des PolizeipräsidiumsDer Mann war am späten Donnerstagnachmittag in der Nähe des Bahnhofs Neumarkt von dem Zug erfasst worden. Die Polizei suchte nach ersten Angaben vom Donnerstagabend drei jüngere männliche Menschen, die zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes in unmittelbarer Nähe gewesen sein sollen. Für die Spurensicherung wurde die Zugstrecke gesperrt, am frühen Freitagmorgen jedoch wieder freigegeben. Die Polizei bat um Zeugenhinweise.Bei der getöteten Person handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um einen erwachsenen Mann, dessen Identität am frühen Freitagmorgen noch immer nicht abschließend geklärt wa

Zug Mann Neumarkt Festgenommen Tötungsdelikt

