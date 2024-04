Zufall - oder doch mehr? . Es ist das erst bekannte Fraktal überhaupt, das sich in der Natur aus Biomolekülen bildet.

Die Natur ist voller Fraktale - doch ein Bereich fällt dabei völlig heraus. Wenn es um Biomoleküle und die von ihnen gebildeten Strukturen geht, findet man keine Selbstähnlichkeit über verschiedene Größenskalen mehr. Warum das so ist, ist bisher unklar. Vor allem, weil es nun eine Ausnahme gibt, die um so bemerkenswerter ist.

das wichtige Zwischenprodukt Zitronensäure herstellt. Solche Proteine lagern sich meist zu größeren Komplexen zusammen. Das von der Arbeitsgruppe untersuchte Molekül geht jedoch noch weiter. Sechs Citratsynthasen lagern sich zu einem dreieckligen Komplex mit einer Lücke in der Mitte zusammen - und je drei dieser Komplexe wiederum verbinden sich über ihre Ecken zu einem größeren Dreieck, in dessen Mitte ein dreieckiges Loch klafft.

Theoretisch könnte man diesen Prozess beliebig fortsetzen; in der Praxis allerdings ist nach dem dritten Dreieck aus insgesamt 54 Citratsynthasen Schluss. Dennoch ist die Entstehung des Sierpinski-Dreiecks aus natürlichen Proteinen eine außergewöhnliche Entdeckung. Damit so eine Struktur entstehen kann, dürfen entlang der Kanten der Dreiecke keine Bindungsstellen für Proteine untereinander vorhanden sein.

Zufall Enzym Fraktal Natur Biomoleküle

