Zuckersteuer auf Softdrinks könnte in Deutschland Milliarden sparen

Eine Zuckersteuer auf Softdrinks würde einer Studie zufolge in Deutschland innerhalb der nächsten zwei Jahrzehnte bis zu 16 Milliarden Euro an Gesundheitskosten sparen. Viele Erkrankungen könnten vermieden werden. Eine Zuckersteuer auf Erfrischungsgetränke würde in Deutschland allein innerhalb der nächsten zwei Jahrzehnte bis zu 16 Milliarden Euro sparen und zahlreiche Erkrankungen vermeiden.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Technischen Universität München und der britischen Universität Liverpool im Fachmagazin 'PLOS Medicine'. 'Eine Softdrink-Steuer in Deutschland hätte deutliche positive Auswirkungen', bilanziert das Forschungsteam. Bei allen simulierten Varianten würde weniger Zucker konsumiert, Erkrankungen wären seltener. 'So ließen sich volkswirtschaftliche Kosten senken und das Gesundheitssystem entlasten.' Risiko für Übergewicht sinkt Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt eine Sondersteuer von mindestens 20 Prozent auf zuckerhaltige Getränke, um den Zuckerkonsum der Bevölkerung mitsamt seiner gesundheitlichen Folgen zu reduziere





Studie: Zuckersteuer auf Softdrinks könnte Milliarden einsparenEine Studie der TU München hat berechnet, wie sich eine Zuckersteuer auf Softdrinks auf die Gesundheit und auch auf das Gesundheitssystem auswirken würde. Gezuckerte Getränke erhöhen das Risiko für Übergewicht und Erkrankungen wie Diabetes und Herz-Kreislauf-Beschwerden. Einige Länder haben deswegen Steuern oder Abgaben auf Softdrinks eingeführt, um den Zuckergehalt oder den Konsum der Getränke zu senken. In Deutschland gibt es bislang lediglich eine Selbstverpflichtung der Getränkeindustrie, den Zuckergehalt in Softdrinks zu reduzieren. Zufolge könnte eine solche Reduzierung jede Menge Geld einsparen: Bis zu 16 Milliarden Euro könnte Deutschland in den nächsten 20 Jahren sparen, wenn auf Erfrischungsgetränke eine Zuckersteuer eingeführt würde, bilanziert das Forschungsteam von der Technischen Universität München und der britischen Universität Liverpool. Lebensmittel für Kinder enthalten oft zu viel Zucker, Fett und Salz. Die Industrie hatte sich verpflichtet, diese Zutaten zu reduzieren, passiert ist teilweise das Gegenteil.

