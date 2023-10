Zitate aus „Die Ritter der Kokosnuss“: Das sind die besten Sprüche

– die auch hierzulande den abstrusen Humor von der Insel etablierte. Noch größere Bekanntheit erlangte das Comedy-Kollektiv, als es die große Leinwand enterte. Unter der Führung von Terry Jones legten die „Phytons“ 1979 ihre Religions-Satirevor, deren Sprüche noch ein gutes Jahrzehnt später auf Schulhöfen rezitiert wurden.

„Und daher wissen wir, mein Lehnsherr, dass die Erde bananenförmig ist!“ – „Oh, Ihr müsst viele Kreuzworträtsel gelöst haben!“ „Die Schwalbe zieht zwar in die südliche Sonne, auch die Störche und die Rohrdrommler suchen wärmeres Klima im Winter, doch zum Winterschlussverkauf sind alle wieder da.“

„Jeder macht mal Fehler, also Schwamm drüber! Lasst uns nicht darüber streiten, wer eventuell wen umgebracht haben könnte!“„Welches ist die Höchstgeschwindigkeit einer unbeladenen Schwalbe?“ – „Was meint ihr? Eine europäische oder eine afrikanische Schwalbe?“ headtopics.com

„Wenn ich mal in Fahrt bin, halten mich keine zehn Pferde mehr.“ – „Ach, wir haben hier auch nur sieben Stück.“ „Wer über die Brücke des Todes will geh’n, der muss dreimal Rede und Antwort steh’n, dann darf er die andere Seite seh’n!“„Ich bin es, Artus, Sohn des Uther Pendragon, von der Burg Camelot, König aller Briten, Bezwinger der Sachsen, Herrscher über ganz England.“

„Jetzt türmst du, hm? Du bist ein Feigling! Komm zurück, du Anfänger! Na warte, wenn ich dich erwische, spiel ich mit deinem Sack Fußball!“Seid ihr Comedy-Fans? Beweist euer Wissen im Quiz:

Starke Schwankungen am Markt und positive Wirtschaftsdaten aus den USADie vergangene Woche am Markt war von starken Schwankungen geprägt, verursacht durch enttäuschende Unternehmensergebnisse, die mehrheitlich negativ sanktioniert wurden. Gleichzeitig prasselten positive Wirtschaftsdaten aus den USA auf die Investoren ein, welche so interpretiert wurden, als dass die Fed die Zinssätze erneut anheben wird. Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten sind durch die wirtschaftlichen Sorgen etwas in den Hintergrund gedrängt worden, weshalb die Ölpreise unter die Marke von 90,- USD fallen konnte. Die Erhöhung der wöchentlichen US-Lagerbestände drückte die Preise ebenfalls. Ein Highlight der Woche war die Prognose der Internationalen Energieagentur, die einen Höhepunkt der globalen Ölnachfrage bis 2030 vorhersagt. In London blieb Kupfer trotz der noch undurchsichtigen Wirtschaftslage sowohl in China als auch Europa und den USA stabil. Neueste chinesische Statistiken zeigen allerdings einen Nachfragerekord im September. Die Tonne Kupfer wird mit derzeit mit rund 7.950,- USD gehandelt. Gold notierte zum Wochenschluss sogar bei über 2.000,- USD je Feinunze und untermauert damit seinen Status als sicherer Hafen. Weiterlesen ⮕

Debatte über den Erhalt von Eichenbäumen in der RatspolitikDie Verwaltung möchte die Bäume eher erhalten, die CDU schlägt Ersatzpflanzungen vor. Weiterlesen ⮕

Neue Regel für Superbike-Rennen: Startaufstellung wird durch Ergebnisse beeinflusstUm das zweite Superbike-Rennen spannender zu gestalten, gibt es seit 2017 eine neue Regel. Das Ergebnis der Superpole definiert nur noch die Startaufstellung für Lauf 1. Für das zweite Rennen wird außerdem das Ergebnis vom ersten Rennen als Kriterium herangezogen. Die ersten drei Fahrer vom Samstagrennen rücken nach hinten in die dritte Reihe, die Positionen 1 und 3 werden umgedreht. Der Sieger muss also von Platz 9 starten. Fahrer, die das erste Rennen auf den Plätzen 4, 5 und 6 beendet haben, werden für den zweiten Lauf mit der ersten Startreihe belohnt. Ebenfalls um eine Reihe nach vorne rücken die Piloten auf den Plätzen 7, 8 und 9 – sie starten im zweiten Rennen aus der zweiten Reihe.Ab Startplatz 10 wird die Superpole-Liste, um die Top-9 von Rennen 1 bereinigt, als Basis für die Startaufstellung herangezogen.Größter Profiteur des Systems ist Marco Melandri (Aruba Ducati), der mit einem Grinsen im Gesicht von Startplatz 12 auf 3 nach vorne rückt. Die meisten Plätze zurück geht es für Polesetter Tom Sykes und Sieger Jonathan Rea, die jeweils sieben Ränge verlieren und von den Startplätzen 8 und 9 losbrausen müssen. Weiterlesen ⮕

Gemeinsam gegen die Schäden: Hunderte Freiwillige reinigen die Promenade von den Folgen der SturmflutHunderte Freiwillige haben am Samstag beim 'Molenputz' in Sassnitz auf Rügen die Promenade von den Hinterlassenschaften der schweren Ostsee-Sturmflut von Freitag vor einer Woche befreit. Dutzende Container wurden mit Treibholz, Steinen, Schotter oder angespültem Sand gefüllt und abgefahren. Auch angeschwemmter Müll wurde ordnungsgemäß entsorgt. Die Aktion wurde von vielen Unternehmen aus der Region unterstützt und für Verpflegung wurde gesorgt. Weiterlesen ⮕

Red Bull Racing konzentriert sich auf die Entwicklung des Autos für die nächste SaisonRed Bull Racing hat in dieser Saison 17 von 18 Grands Prix gewonnen und arbeitet trotz Budgetdeckel-Strafe bereits an der Entwicklung des Autos für das nächste Jahr. Weiterlesen ⮕