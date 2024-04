Zinssatz für Studienkredite gesenkt

Der Zinssatz für neu abgeschlossene Verträge wurde zum 1. April von 9,01 auf 7,51 Prozent gesenkt, wie die staatliche Förderbank mitteilte. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtete zuerst darüber und zitierte den Vorstandsvorsitzenden des Deutschen Studierendenwerkes, Matthias Anbuhl, der die Absenkung begrüßte. Auch 7,51 Prozent seien aber für den wichtigsten und überdies staatlich subventionierten Studienkredit noch immer viel zu hoch, sagte er.

Der Zinssatz kann nach Angaben der KfW immer zum 1. April und 1. Oktober, also zum Start des Sommer- oder Wintersemesters, angepasst werden. Im Oktober 2021 hatte der Zinssatz noch bei 3,76 Prozent gelegen. Darlehensnehmer zahlen monatlich im Schnitt 80 Euro Zinsen, 2018 waren es noch 32 Euro, wie eine Antwort des Bundesbildungsministeriums auf eine Anfrage der Linken im Herbst gezeigt hatte

