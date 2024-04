Zinspilot wird eingestellt: Wo gibt es die besten Zinsen?

Das Zinsvergleichsportal Zinspilot wird zum Ende des Jahres eingestellt. Für Kundinnen und Kunden ist das kein Grund zur Beunruhigung. Unter Umständen müssen sie ihre Gelder aber neu anlegen.

Wo gibt es die besten Zinsen aufs Tages- und Festgeld? Wer sich im Netz umschaut, landet schnell bei einem der gängigen Zinsvergleichsportale. Ab Ende des Jahres gibt es davon nun eines weniger. Die Anlageplattform Zinspilot wird schrittweise eingestellt, wie auf der Zinspilot-Webseite zu lesen ist. Der Grund: Nach einer Unternehmensfusion unterhält Betreiber Raisin zwei solcher Portale, Weltsparen und Zinspilot. Jetzt soll das Angebot des Unternehmens zentralisiert werden. Mit dem Zusammenschluss der beiden Fintech-Unternehmen Raisin und Deposit Solutions im Juni 2021 wurden Know-how, Technologie und Belegschaft der beiden Portale vereint.Für Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet das, dass sie sich nicht mehr neu beim Zinspilot-Portal registrieren können.

Noch laufende Festgelder werden - auch über das Jahresende hinaus - wie vereinbart veranlagt und verzinst. Zum Ende der Laufzeit wird das angelegte Kapital dann auf das hinterlegte Referenzkonto ausgezahlt. Tagesgeld und Flexgeld24 werden Raisin zufolge jedoch im Laufe dieses Jahres gekündigt und ebenfalls auf das Referenzkonto überwiesen. Diese müssen Anlegerinnen und Anleger dann gegebenenfalls neu anlegen.

Zinsvergleichsportal Zinspilot Geldanlage Zinsen Tagesgeld Festgeld

