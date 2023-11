Zinshoffnungen treiben deutschen Markt auf höchsten Stand seit Mitte September

Zinshoffnungen haben den deutschen Markt zur Wochenmitte auf den höchsten Stand seit Mitte September getrieben. Die New Yorker Börsen zeigen sich bisher wenig dynamisch. Die Aussicht auf einen Zinsgipfel in den Vereinigten Staaten lässt weiterhin Käufer an die Aktienmärkte strömen. Gestern hatten moderate Inflationsdaten aus den USA die laufende Rally beschleunigt. Der DAX erreichte mit einem Plus von 0,86 Prozent auf 15.748 Punkte den höchsten Stand seit zwei Monaten.

Dabei half auch ein wichtiges technisches Kaufsignal: Bereits in den ersten Handelsminuten hatte der DAX seine 200-Tage-Linie, also den gleitenden Durchschnitt der 200 vergangenen Handelstage, bei 15.646 Zählern von unten nach oben durchkreuzt. Das gilt bei Börsenprofis als wichtiges Signal für eine Trendwende nach oben, dem nun auch vor allem langfristig orientierte Investoren folgen könnten. Rückenwind kommt weiter von der Saisonalität, der November und Dezember sind traditionell starke Börsenmonat

