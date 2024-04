Zhou Guanyu fährt ersten Heim-Grand-Prix in China

Zhou Guanyu auf dem Melbourne Walk mit Formel-1-Fans. Diese Woche in Shanghai wird der Andrang der Fans des Chinesen wohl noch im einiges größer

Sein Teamkollege Valtteri Bottas sagt: «Mit Zhou, der hier den ersten Heim-Grand-Prix für einen chinesischen Fahrer überhaupt fahren wird, werden wir sicher Extra-Liebe und Extra-Support von den Fans spüren, die die Rückkehr besonders machen werden.» Der in Shanghai geborene Formel-1-Pilot: «Für mich ist es nicht nur ein Rennen: Nach vier Jahren Pause kehrt die Meisterschaft endlich zurück, und mit einem chinesischen Fahrer in der Startaufstellung werden wir Geschichte schreiben. Es ist eine Gelegenheit, künftige Generationen zu inspirieren und ihnen den Weg zu ebnen, sich für den Sport zu interessieren.»

