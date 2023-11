Zeuge sagt im Prozess wegen versuchten Mordes in Berlin aus

Im Prozess wegen versuchten Mordes in Berlin sagt der erste Zeuge aus. Der Angeklagte legt ein Geständnis ab – darin spricht er von massiven Drogenproblemen.Thomas N. erinnert sich noch genau an die Beinahe-Katastrophe: Er war mit seinem Auto auf der Straße Alt-Friedrichsfelde unterwegs, stadtauswärts, auf der rechten der drei Spuren. Im Licht der Morgensonne nahm er diese „seltsame Silhouette“ eines Menschen auf der Gensinger Brücke wahr. „Sie bildete ein Dreieck“, sagt der 41-Jährige.

Kurz darauf krachteschräg vor ihm auf die linke Fahrspur. Thomas N. sah, wie dort der Fahrer eines silberfarbener Mercedes-Kombi dem Roller nur ganz knapp entkam, weil er ausweichen konnte. Nun ist Thomas N. ein Zeuge in einem Prozess wegen versuchten Mordes. Es geht um den gefährlichen Wurf eines 29 Kilogramm schweren E-Scooters von der Brücke in. Der 41-Jährige spricht sachlich. Doch ab und an ist ihm noch immer die Erregung anzumerken, die ihn an jenem 12. Juni dieses Jahres erfasst hatt





