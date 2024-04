Zerstörte Überschallrakete in der Ukraine entdeckt

Ein Video aus der Ukraine zeigt eine zerbeulte, aber noch ungewöhnlich gut erhaltene Überschallrakete der Russen. Es handelt sich um einen Marschflugkörper vom Typ KH-22 . Warum die Rakete auf das Feld gekracht ist, ist unklar. Wegen ihrer extrem hohen Geschwindigkeit kann sie nur schwer abgefangen werden.

+++ 11:41 Tschechischer Minister will für Ukraine gleiche militärische Unterstützung wie für Israel +++

Ukraine Überschallrakete Russland Marschflugkörper KH-22

