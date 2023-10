„Zerstört Vertrauen“: Grünen-Ministerin ist sauer auf Greta Thunberg

Palästina für Kritik gesorgt. Auch Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) ist mit den Äußerungen nicht einverstanden.

Die Bewegung habe zwar unschätzbare Verdienste beim Klimaschutz, doch: „Die unsäglichen Äußerungen von Greta Thunberg und Fridays For Future International zum Terrorangriff auf Israel zerstören aber das große Vertrauen, das viele, vor allem auch junge Menschen, in die Integrität der Bewegung haben“, sagte Steffi Lemke dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Montag).

Steffi Lemke (Grüne) ist Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. (Archivbild)

Vor rund einer Woche hatte Thunberg, die Fridays for Future mitbegründet hat, in sozialen Netzwerken zu einem Streik für Solidarität mit den Palästinensern aufgerufen und damit für Empörung gesorgt. Am Freitag machte sie sich erneut für die Palästinenser stark.

Auf Instagram hatte der internationale Fridays for Future-Account zudem harte Anschuldigungen gegen den israelischen Staat und „westliche Medien" erhoben. Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer distanzierte sich im Namen von Fridays for Future Deutschland von den israelfeindlichen Äußerungen. „Unsere volle Solidarität gilt den Jüdinnen und Juden weltweit, und wir verurteilen scharf den Terror der Hamas", sagte Neubauer. „Wir distanzieren uns von den antisemitischen Posts auf internationalen Kanälen nachdrücklich." (dpa/mp)

