Zero Hunger bis 2030 - Millionen Menschen leiden weiterhin an Hunger

Zero Hunger bis 2030 - dieses Ziel der UN wird verfehlt. Auch nach 2030 werden Millionen Menschen auf der Welt an Hunger und Mangelernährung leiden, darunter viele Kinder. Jedes Kind hat ein Recht auf Nahrung. So steht es zumindest seit 1989 in der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN) geschrieben. Für Millionen Kinder auf der Welt sind das allerdings nur leere Worte auf Papier. So auch für den Jungen Central aus Madagaskar.

Seit Beginn der Dürre im Süden des Landes hat seine Familie keinen dauerhaften Zugang zu Nahrung. Ich muss jeden Tag auf dem Kakteenfeld Früchte pflücken, damit wir etwas zu essen haben. So richtiges Essen haben wir nur selten, wenn wir Geld dafür haben. Die Kakteen-Früchte, die Central nahezu jeden Tag isst, schmecken ihm nicht. Sie sind oft viel zu bitter. Doch er hat keine andere Wahl: Entweder er isst diese Früchte oder er isst gar nichts. Die Situation von Central und seiner Familie war nicht immer so schlim





ZDFheute » / 🏆 9. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

2030: Über 30 Millionen Tonnen CO₂-äquivalente Treibhausgase durch IKTExperten haben hochgerechnet, dass 2030 allein in den Anwendungsfeldern Telekommunikation, Rechenzentren und Haushalte über 30 Millionen Tonnen CO₂-äquivalente Treibhausgase entstehen. Die Fertigung der Komponenten wird etwa ein Drittel der Emissionen ausmachen, während zwei Drittel auf die Nutzung von Künstlicher Intelligenz, Streaming, Smart Homes & Co. entfallen. Eine Strategie der Bundesregierung für nachhaltige IKT wird durch die Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland umgesetzt.

Herkunft: heiseonline - 🏆 13. / 70,84 Weiterlesen »

VW plant mehr als drei Millionen E-Kleinwagen bis 2030Leitmedium der Elektromobilität

Herkunft: ElectriveNet - 🏆 11. / 70,84 Weiterlesen »

Krypto News: Dieser 12,5 Millionen Dollar Coin könnte schon bald auf 700 Millionen Dollar steigenDie Bullen dominieren den Kryptomarkt wieder. Der Kurs der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung testet immer wieder die 30.000 Dollar Marke an und auch die meisten Altcoins liegen in der letzten

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 80. / 23,4375 Weiterlesen »

IHK in Duisburg fordert Verdoppelung der Windkraft in NRW bis 2030Viele Unternehmen in NRW sind auf einen hohen Energieverbrauch angewiesen – doch der Industriestandort ist in Gefahr, wenn es keine belastbare Energie-Strategie für die nahe Zukunft gibt. Das gilt insbesondere für Duisburg. Was die Niederrheinische IHK deshalb jetzt fordert.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 74,62 Weiterlesen »

- 80 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien bis 2030: Bundeskanzler Scholz zuversichtlichBundeskanzler Scholz hat sich zuversichtlich geäußert, dass 80 Prozent des Stroms in Deutschland bis 2030 aus erneuerbaren Energien stammen.

Herkunft: DLFNachrichten - 🏆 83. / 22,68 Weiterlesen »

Höhepunkt fossiler Brennstoffe noch vor 2030Der Übergang von fossilen Brennstoffen zu sauberen Energien ist laut Internationale Energie Agentur (IEA) keine Frage, nur das wann.

Herkunft: boersenzeitung - 🏆 71. / 26,25 Weiterlesen »