Zehntausende Arztpraxen in Deutschland bleiben bis Jahresende geschlossen

Bis Jahresende werden zahlreiche Arztpraxen in ganz Deutschland geschlossen bleiben. Ärzteverbände wollen so gegen die steigenden Kosten und die Gesundheitspolitik von Bundesminister Karl Lauterbach (SPD) protestieren. Der Virchowbund der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte geht davon aus, dass Tausende Praxen bis Freitag, den 29. Dezember, geschlossen bleiben werden. Landesweit wird es nur ein eingeschränktes medizinisches Angebot geben.

Der Virchowbund der niedergelassenen Ärzte hat seine Mitglieder zu Praxisschließungen ab dem 27. bis zum 29. Dezember aufgefordert. Die Aktion ist Teil der Kampagne "Praxis in Not", die von mehr als 20 Verbänden unterstützt wird und erfolgt aus Protest gegen die Gesundheitspolitik von Bundesminister Karl Lauterbach (SPD). Der Grund: Haus- und Fachärzte fühlen sich in Deutschland überlastet und klagen über zu viel Bürokratie und mangelnde Kostenerstattung





