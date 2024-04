Zehn Jahre nach der Entführung: Chibok als Brennglas Die Massenentführung von Chibok löste vor zehn Jahren Entsetzen aus. Sie ist aber nur ein Beispiel dafür, was grundsätzlich in Nigeria schiefläuft.

An Anschläge, vor allem auf Busbahnhöfe und manchmal auch auf Schulen, war man im Nordosten sowie zunehmend in der Nähe von Abuja spätestens seit 2013 gewöhnt. Dass es allerdings problemlos gelingen konnte, aus Schlafsälen der weiterführenden Schule von Chibok in Borno 276 Mädchen zwischen 16 und 18 Jahren zu entführen, schien unwahrscheinlich. Genau das sorgte anfangs im Süden des Riesenstaates für zahlreiche Verschwörungstheorien.

Für die Angehörigen ist diese Vorstellung der blanke Horror. Schon zwei Jahre nach der Entführung während des ersten Elterntreffens starrten viele Mütter und Väter mit leeren Augen in den Sand oder in die Ferne und wussten: Mit jedem Tag schwindet die Hoffnung auf eine Befreiung. Dennoch ist es mehrfach zu Verhandlungen und Freilassungen gekommen. 2017 wurden letztmals 82 Schülerinnen gegen fünf inhaftierte Boko-Haram-Mitglieder ausgetauscht.

Kurzzeitig gab es außerdem Hoffnung, dass Kämpfe mit der Splittergruppe Islamischer Staat in der Westafrikanischen Provinz – ISWAP hatte sich 2016 abgespalten – beide Bewegungen nachhaltig schwächen könnten. Doch die Terrorgefahr bleibt real: Anfang März wurden aus Flüchtlingscamps in Gamboru Ngala in der Nähe der Grenzen zu Tschad und Kamerun mindestens 200 Personen entführt. Die Tat wird Boko Haram zugeschrieben.

Entführung Chibok Nigeria Boko Haram Terrorgruppe

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



tazgezwitscher / 🏆 26. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

10 Jahre nach der Entführung: Chibok als BrennglasDie Massenentführung von Chibok löste vor zehn Jahren Entsetzen aus. Sie ist aber nur ein Beispiel dafür, was grundsätzlich in Nigeria schiefläuft.

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Lebenszeichen von Duffy 4 Jahre nach Bekanntwerden ihrer brutalen EntführungVor vier Jahren schockierte Duffy ihre Fans: Sie erzählte, brutal entführt worden zu sein. Dann zog sie sich wieder zurück – bis jetzt.

Herkunft: BUNTE - 🏆 106. / 51 Weiterlesen »

Eltern fordern mehr Bemühungen zur Befreiung der entführten Mädchen in NigeriaZehn Jahre nach der Entführung von 276 Mädchen aus einer Schule in der nigerianischen Kleinstadt Chibok haben Eltern und deren Unterstützer die Regierung aufgefordert, mehr für die Befreiung ihrer Töchter zu tun.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Zehn Jahre #BringBackOurGirls: Endloser Albtraum in NigeriaDie Entführung von 276 Schülerinnen in Nigeria hatte 2014 einen weltweiten Aufschrei zur Folge. Doch Massenentführungen sind in dem westafrikanischen Land auch dadurch zum Erfolgsmodell geworden.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Zehn Jahre #BringBackOurGirls: Endloser Albtraum in NigeriaDie Entführung von 276 Schülerinnen in Nigeria hatte 2014 einen weltweiten Aufschrei zur Folge. Doch Massenentführungen sind in dem westafrikanischen Land auch dadurch zum Erfolgsmodell geworden.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Zehn Jahre #BringBackOurGirls: Endloser Albtraum in NigeriaDie Entführung von 276 Schülerinnen in Nigeria hatte 2014 einen weltweiten Aufschrei zur Folge. Doch Massenentführungen sind in dem westafrikanischen Land ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »