Zeefuik, Klemens, Hussein: Sechs-Appeal gesucht

allenfalls halbherzig erreichte, darf am Samstag gegen den SC Paderborn nicht mitwirken. Der Grund: die Sperre von zwei Liga-Spielen für die Rote Karte, die sich Kempf nach besagtem Pass für seine Notbremse aneinfing. Und Bouchalakis, der in Nürnberg spielte, als bräuchte er eine Pause, und passte, als wäre beim Team-Frühstück im Hotel das Müsli aus gewesen, steht am Samstag auf dem Rasen des Olympiastadions in der Berliner Startformation.

Als Herthas mit einigen Profis verstärkte U 23 am Dienstagabend im Rahmen des Premier League International Cups der U 23 von Leeds United mit 1:3 unterlag, spielte Hussein 45 Minuten - und blieb unauffällig."Er braucht Spielpraxis und wird die Minuten bei uns bekommen und dann Stück für Stück dichter ranrücken", sagt Sportdirektor Benjamin Weber."Jetzt geht es darum, Lösungen für die einzelnen Spiele zu finden.

Klemens, gelernter Innenverteidiger, spielte in der Sommervorbereitung und in den ersten Saisonwochen auf der Sechs - bis Bouchalakis verpflichtet wurde. Nach einer Verletzung fehlte Klemens zuletzt Spielpraxis, er stand in Leeds 70 Minuten auf dem Platz. Karbownik wiederum wirkt seit Wochen sowohl defensiv als auch offensiv fahrig, wegen) als Rechtsaußen gefragt. Seine Stammposition ist die des Rechtsverteidigers. headtopics.com

