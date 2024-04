Zarco gewinnt in Mugello und spricht über seinen Suzuki-Vertrag

Der zweite Saisonsieg von Moto2-Weltmeister Johann Zarco in Mugello war ein Weckruf für die Gegner. Der Franzose spricht offen über den schwachen Saisonstart und seinen Suzuki-Vertrag. Moto2-Weltmeister Johann Zarco kam nur als WM-Vierter nach Mugello, in Le Mans bei seinem Heim-GP hatte er nur den 15. Startplatz erreicht; er war dann im Rennen gestürzt und auf dem 24. Platz im Ziel eingetroffen. Doch beim GP in Italien fand Zarco zu seiner alten Stärke zurück.

Er liegt jetzt auf dem vierten WM-Rang, nur noch 17 Punkte hinter Leader Sam Lowes. Jetzt rätselt alle Welt, warum der Kalex-Pilot im Frühjahr den Nymbus der Unbesiegbarkeit von 2015 verloren hat, als er acht Siege und 14 Podestplätze einkassierte. Es wurde auch gemutmasst, welche Bewandtnis es mit seinem seltsamen Suzuki-MotoGP-Vertrag hat. Auch Aleix Espagaró liess am Donnerstag vor dem Mugello-GP durchblicken, dass Suzuki eine Option auf Zarco für die Saison 2017 hat

