Mit dem Italiener Daniele Zampieri holt sich die italienische Truppe Piquet GP den Champion der italienischen Formel-3-Serie an Bord. Der 19-Jährige stellt sich damit einer neuen Herausforderung: Noch nie war er in einer derart starken Serie unterwegs.

Zampieris Teamkollege wird der Bulgare Vladimir Arabadzhiev, der das Team beim GP2-Test in Jerez vor zwei Wochen überzeugte. Der 25-Jährige hat in diesem Jahr in der Formula Master zwei Podestplätze errungen.​Der Ausschluss von Lewis Hamilton (Mercedes) und Charles Leclerc (Ferrari) nach dem USA-GP hat viel Unmut erzeugt. Die FIA hatte keine andere Wahl als die Disqualifikation, aber es muss sich etwas ändern.

Der Totengräber und der Mord in der KryptaIn Wien des ausgehenden 19. Jahrhunderts ermittelt Inspektor Leopold von Herzfeldt in einem mysteriösen Mordfall, der mit dem Glauben an Geister und dem Verschwinden von Kindern zusammenhängt. Ein spannender und leicht gruseliger Mix, der das verschrobene Wien der Zeit widerspiegelt. Weiterlesen ⮕

Herausforderungen bei der Befreiung von Geiseln und der Niederschlagung der HamasRichard Kemp, ein ehemaliger britischer Offizier, spricht über die Herausforderungen bei der Befreiung von Geiseln und der militärischen Niederschlagung der Hamas. Er betont die Bedeutung von zuverlässigen Informationen und Aufklärung. Weiterlesen ⮕

Partielle Mondfinsternis am WochenendeBei einer partiellen Mondfinsternis kreuzt der Erdtrabant nach Angaben der Vereinigung der Sternfreunde zum Vollmond-Zeitpunkt die Erdbahn und tritt teilweise in den Kernschatten der Erde ein. Dieses Schauspiel begann am Samstag gegen 21.35 Uhr. Zum Höhepunkt der Mondfinsternis gegen 22.14 Uhr verdunkelte der Erdschatten sechs Prozent der Mondoberfläche. Um 22.53 Uhr verließ der Mond den Kernschatten der Erde wieder. Weiterlesen ⮕

Schaufensterscheibe eines israelischen Geschäfts in Senden beschädigtIn der Nacht von Freitag auf Samstag (27./28. Oktober) gegen 2 Uhr wurde die Schaufensterscheibe eines Lebensmittelgeschäfts in der Hauptstraße durch zwei Steinwürfe stark beschädigt. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 5000 Euro. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Die Feuerwehr befand sich zur Sicherung der Scheibe ebenfalls im Einsatz. Die Polizeiinspektion Weißenhorn bittet Zeugen sich telefonisch unter 07309-96550 zu melden Nach ersten Ermittlungen der Polizei ergaben sich Hinweise, dass die Beschädigung des israelischen Geschäfts einen möglichen, politischen Hintergrund hatte. ►Deshalb wurden am vergangenen Samstag das Kommissariat Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm hinzugezogen. Vonseiten der Staatsanwaltschaft werden die Ermittlungen durch den Zentralen Antisemitismusbeauftragten der Bayerischen Justiz, Andreas Franck, geleitet.aus, das möglicherweise mit dem Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel steht. Formal ermitteln wir wegen Sachbeschädigung. Aber es ist klar, dass hier mehr zu Bruch ging als eine Fensterscheibe.“ Die Ermittlungen werden dennoch zunächst in sämtliche Richtungen geführt. Auf Deutschlands Straßen pöbelt der antisemitische Mob regelmäßig gegen Israel Weiterlesen ⮕

Pikachu trifft auf van Gerwen in der zweiten Runde der European ChampionshipDer deutsche Dartspieler Gabriel Clemens, auch bekannt als 'Pikachu', hat in der ersten Runde der European Championship in Dortmund eine beeindruckende Leistung gezeigt. Nun trifft er in der zweiten Runde auf den niederländischen Spieler Michael van Gerwen, gegen den er bereits in der Vergangenheit erfolgreich war. Clemens hofft, erneut mithalten zu können und einen weiteren großen Erfolg zu erzielen, der ihn in der Weltrangliste weiter nach oben bringen würde. Weiterlesen ⮕

Der beste ETF der Welt: iShares Nasdaq-100 UCITS ETFDer iShares Nasdaq-100 UCITS ETF hat in den letzten fünf Jahren eine Performance von rund 140 Prozent erzielt und liegt dieses Jahr bereits über 30 Prozent im Plus. Er bildet den Nasdaq 100 Index ab, der die 100 größten Nicht-Finanzunternehmen an der NASDAQ umfasst, hauptsächlich aus dem Tech-Sektor. Weiterlesen ⮕