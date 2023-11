Zalando senkt Umsatz-Prognose für 2023, Quartalsergebnis weiter negativ

Den vollständigen Artikel lesen ...Die Top 3 Dividendenaktien 2024In diesem Report stellen wir Ihnen 3 Top-Aktien aus dem Energie-Sektor vor, die Sie unbedingt auf Ihre Watchlist setzen müssen. Lassen Sie sich diese kostenlose Analyse nicht entgehen!Hier klicken

FN_NACHRICHTEN: EQS-Adhoc: Zalando SE: ANGEPASSTE UMSATZ- UND GMV PROGNOSE UND BESTÄTIGTE PROGNOSE FÜR DAS BEREINIGTE EBIT IM GESCHÄFTSJAHR 2023EQS-Ad-hoc: Zalando SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung Zalando SE: ANGEPASSTE UMSATZ- UND GMV PROGNOSE UND BESTÄTIGTE PROGNOSE FÜR DAS BEREINIGTE EBIT IM GESCHÄFTSJAHR 2023 01.11.2023

FN_NACHRICHTEN: 'HB': Mercedes-Benz wegen Batterie-Engpass 2023 mit Umsatz- und GewinneinbußenDÜSSELDORF (dpa-AFX) - Mercedes-Benz drohen einem Pressebericht zufolge wegen des anhaltenden Engpasses bei 48-Volt-Batterien Umsatz- und Gewinneinbußen in diesem Jahr. Der Autobauer müsse zwischen fünf

FN_NACHRICHTEN: EQS-News: Pfeiffer Vacuum Technology AG meldet anhaltend starken Umsatz für die ersten neun Monate 2023EQS-News: Pfeiffer Vacuum Technology AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Prognose Pfeiffer Vacuum Technology AG meldet anhaltend starken Umsatz für die ersten neun Monate 2023 02.11.2023

FN_NACHRICHTEN: EQS-News: Scout24 SE: Anhaltende Wachstumsdynamik und starke Margenentwicklung in Q3 2023 2023 führen zu einer erneuten Anhebung der ooEBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2023EQS-News: Scout24 SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/9-Monatszahlen Anhaltende Wachstumsdynamik und starke Margenentwicklung in Q3 2023 2023 führen zu einer erneuten Anhebung der

FN_NACHRICHTEN: Redcare Pharmacy sieht sich auf Kurs Richtung erhöhter Prognose für 2023Redcare Pharmacy, früher unter Shop Apotheke Europe firmierend, hat am Dienstag Zahlen vorgelegt. Den Umsatz für das dritte Quartal 2023 beziffert die Online-Apotheke auf 475,5 Millionen Euro gegenüber

FN_NACHRICHTEN: Zalando kappt Jahresziele für Umsatz und BruttowarenvolumenBERLIN (dpa-AFX) - Wegen der anhaltend schwachen Nachfrage legt der Online-Händler Zalando erneut Hand an seine Jahresziele. Der Umsatz dürfte im besten Fall bei rund 10,3 Milliarden Euro stagnieren,

