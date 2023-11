Zalando schwach - Kursminus aber verringert

Die anhaltend schwache Nachfrage nach Kleidungsstücken zwingt das Unternehmen erneut zur Anpassung seiner Jahresziele. So dürften die für die Branche wichtigen Indikatoren Umsatz und Bruttowarenvolumen für das laufende Jahr schlechter ausfallen als bisher erwartet.Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument.

Den Analysten von Goldman Sachs zufolge dürfte sich aber an den Marktschätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) für das Gesamtjahr nichts ändern. Sie raten weiter zum Kauf der Papiere.

Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.

